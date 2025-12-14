Η ώρα και το κανάλι της εκτός έδρας δοκιμασίας του Ολυμπιακού με τον Άρη και οι «μάχες» της SL

Με τέσσερις σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή (14/12) η 14η αγωνιστική και πρώτη του δευτέρου γύρου στη Stoiximan Super League.



Στις 17:30 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Παναιτωλικού σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.



Στις 18:00 θα αναμετρηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό θα καλυφθεί από το Novasports 2HD.



Σπουδαίο ματς θα γίνει στις 20:00 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εκεί όπου ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση αυτή θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.



Η αυλαία της αγωνιστικής θα κλείσει στις 21:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Βόλο, σε ένα παιχνίδι που μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.

Που θα δείτε τις αναμετρήσεις της GBL

Ο ΠΑΟΚ, με τη φόρα των νέων μεταγραφικών του αποκτημάτων, αντιμετωπίζει το Μαρούσι για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας. Ένα παιχνίδι που κάνει τζάμπολ στις 13:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της ΕΡΤ2.



Τρεις ώρες αργότερα, στις 16:00, στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από το Περιστέρι. Κανάλι μετάδοσης, η ΕΡΤ2.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

13:00, Μαρούσι - ΠΑΟΚ, ΕΡΤ2

16:00, Περιστέρι - Ολυμπιακός, ΕΡΤ2

Πού θα δείτε Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ και όλη την ευρωπαϊκή δράση

Το πρόγραμμα της Κυριακής στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις των μεγαλύτερων συλλόγων.

Στις 16:00, η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας για την 16η αγωνιστική της Premier League, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports Premier League.

Την ίδια ώρα, στο Novasports Prime μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σημαντική αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ κόντρα στην Τότεναμ.

Στις 19:00, για την ιταλική Serie A, η Ίντερ φιλοξενείται από την Τζένοα, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD.

Tέλος, στις 22:00 για την La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίζεται στην έδρα της Αλαβές, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports 1.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.