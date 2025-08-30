Η ώρα και το κανάλι των αναμετρήσεων της Super League και του Ελλάδα-Κύπρος στο Eurobasket
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Σαββάτου (30/8) όσον αφορά την αγωνιστική δράση στη Stoiximan Super League.
Επιστρέφει η δράση στη Stoiximan Super League, καθώς το πρόγραμμα του Σαββάτου (30/8) περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις για την 2η αγωνιστική. Αρχικά, στις 19:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, όπου θα έχει τη στήριξη του κόσμου του, στις 19:30 Πανσερραϊκός και ΟΦΗ κοντράρουν τις δυνάμεις τους στις Σέρρες, ενώ στις 21:00 ο Άρης υποδέχεται στο «Βικελίδης» τον Παναιτωλικό.
Το πρόγραμμα του Σαββάτου (30/8) ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με την Κηφισιά στις 21:30.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός Super League
- 19:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΟΦΗ Super League
- 21:00 Novasports Prime Άρης – Παναιτωλικός Super League
- 21:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ NOVIBET – Κηφισιά Super League
Για το 2/2 με την Κύπρο η Εθνική Ελλάδας
Μετά από την νίκη στην πρεμιέρα του EuroBasket κόντρα στην Ιταλία, η Ελλάδα θα αναμετρηθεί στο δεύτερο της παιχνίδι στην διοργάνωση κόντρα στην Κύπρο.
Η Εθνική μας ομάδα θέλει να κάνει το 2/2 και να συνεχίσει τις νίκες στον όμιλο της, προκειμένου να έχει όλο και περισσότερες δυνατότητες να τερματίσει στην καλύτερη δυνατή θέση.
Η αναμέτρηση των δυο ομάδων ξεκινά στις 18:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.
Το πρόγραμμα της ημέρας
- Ιταλία–Γεωργία (15:00)
- Ισπανία–Βοσνία/Ερζεγοβίνη (21:30)
- Ισλανδία–Βέλγιο (15:00)
- Γαλλία–Σλοβενία (18:00)
- Πολωνία–Ισραήλ (21:30)
- Τσεχία–Εσθονία (14:45)
- Λετονία–Σερβία (18:00)
- Τουρκία–Πορτογαλία (21:15)
- Λιθουανία–Γερμανία (13:30)
- Μ. Βρετανία–Σουηδία (16:30)
- Μαυροβούνιο–Φινλανδία (20:30)
Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας