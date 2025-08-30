Η ώρα και το κανάλι των αναμετρήσεων της Super League και του Ελλάδα-Κύπρος στο Eurobasket

Επιστρέφει η δράση στη Stoiximan Super League, καθώς το πρόγραμμα του Σαββάτου (30/8) περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις για την 2η αγωνιστική. Αρχικά, στις 19:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, όπου θα έχει τη στήριξη του κόσμου του, στις 19:30 Πανσερραϊκός και ΟΦΗ κοντράρουν τις δυνάμεις τους στις Σέρρες, ενώ στις 21:00 ο Άρης υποδέχεται στο «Βικελίδης» τον Παναιτωλικό.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (30/8) ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με την Κηφισιά στις 21:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός Super League

19:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΟΦΗ Super League

21:00 Novasports Prime Άρης – Παναιτωλικός Super League

21:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ NOVIBET – Κηφισιά Super League

Για το 2/2 με την Κύπρο η Εθνική Ελλάδας

Μετά από την νίκη στην πρεμιέρα του EuroBasket κόντρα στην Ιταλία, η Ελλάδα θα αναμετρηθεί στο δεύτερο της παιχνίδι στην διοργάνωση κόντρα στην Κύπρο.

Η Εθνική μας ομάδα θέλει να κάνει το 2/2 και να συνεχίσει τις νίκες στον όμιλο της, προκειμένου να έχει όλο και περισσότερες δυνατότητες να τερματίσει στην καλύτερη δυνατή θέση.

Η αναμέτρηση των δυο ομάδων ξεκινά στις 18:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Το πρόγραμμα της ημέρας

Ιταλία–Γεωργία (15:00)

Ισπανία–Βοσνία/Ερζεγοβίνη (21:30)

Ισλανδία–Βέλγιο (15:00)

Γαλλία–Σλοβενία (18:00)

Πολωνία–Ισραήλ (21:30)

Τσεχία–Εσθονία (14:45)

Λετονία–Σερβία (18:00)

Τουρκία–Πορτογαλία (21:15)

Λιθουανία–Γερμανία (13:30)

Μ. Βρετανία–Σουηδία (16:30)

Μαυροβούνιο–Φινλανδία (20:30)

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας