Η ώρα και το κανάλι των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ξεκινούν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι κόντρα στην Πάκσι και Ντιναμό Κιέβου αντίστοιχα.

Οι «πράσινοι» ταξίδεξαν στην Ουγγαρία για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League και το παιχνίδι έχει οριστεί για απόψε Πέμπτη (23/7) με ώρα έναρξης στις 21:00. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.

Από την άλλη, ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο ντεμπούτο του Αλέσιο Λίσι βρίσκεται στην Πολωνία για να αντιμετωπίσει την ουκρανική ομάδα στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Σέντρα στο παιχνίδι θα έχουμε απόψε Πέμπτη (23/7, 20:00) και η μετάδοση θα γίνει από το OPEN.