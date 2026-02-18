Η ώρα και το κανάλι των προημιτελικών Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και Ηρακλής-Μύκονος για το Allwyn Final 8

Όλα τα βλέμματα είναι πια στραμμένα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι δύο εναπομείναντες προημιτελικοί του Allwyn Final 8 διεξάγονται σήμερα (18/2) και οι ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στον θεσμό, πέφτουν στη «μάχη».

Η αυλαία των προημιτελικών πέφτει με δύο καθοριστικές μονομαχίες και το κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια» ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Ηρακλή, τη Μύκονο, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ

Πού θα δείτε τους τελευταίους δύο προημιτελικούς