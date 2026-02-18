Σπορ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Ηρακλής (ΠΑΕ) Μύκονος Μπάσκετ Κύπελλο Ελλάδας

Η ώρα και το κανάλι των προημιτελικών Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και Ηρακλής-Μύκονος για το Allwyn Final 8

Δείτε που θα παρακολουθήσετε τα παιχνίδια Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και Ηρακλής - Μύκονος για τα προημιτελικά του Allwyn Final 8.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Όλα τα βλέμματα είναι πια στραμμένα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι δύο εναπομείναντες προημιτελικοί του Allwyn Final 8 διεξάγονται σήμερα (18/2) και οι ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στον θεσμό, πέφτουν στη «μάχη».

Η αυλαία των προημιτελικών πέφτει με δύο καθοριστικές μονομαχίες και το κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια» ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Ηρακλή, τη Μύκονο, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ

Πού θα δείτε τους τελευταίους δύο προημιτελικούς

  • 18/02/2026, 17.00 / Ηρακλής - Μύκονος / ΕΡΤ2
  • 18/02/2026, 20.00 / Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ / ΕΡΤ2

