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Στην Stoiximan Super League το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports1 League.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής :

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Κυριακή 12 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1

Παναιτωλικός – Βόλος Elabet 1-0

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0