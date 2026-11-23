«Ράδιο Αρβύλα»: Επιστρέφει πιο αργά στο prime time – Πότε κάνει πρεμιέρα, κάθε πότε θα μεταδίδεται
Ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του βγαίνουν άμεσα στη συχνότητα του MEGA…
Στην Stoiximan Super League το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».
Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports1 League.
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
Κυριακή 12 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1
Παναιτωλικός – Βόλος Elabet 1-0
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0