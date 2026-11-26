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Σε ρυθμούς προκριματικών κινούνται άπαντες στο γαλανόλευκο στρατόπεδο, με την Εθνική Ελλάδας να υποδέχεται στο Telekom Center Athens την Γεωργία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει μόνο νίκη απόψε, για να διατηρήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στα τελικά του Μουντομπάσκετ. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το ERT 2 ΣΠΟΡ.