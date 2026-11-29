Μπροστά σε μία ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα τελικού για την προκριματική φάση του Μουντομπάσκετ 2027.

Η ήττα από τη Γεωργία έχει δυσκολέψει την προσπάθεια της «γαλανόλευκης», που πλέον χρειάζεται το θετικό αποτέλεσμα στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, προκειμένου να διατηρήσει ακέραιες τις πιθανότητές της για παρουσία στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με το τζάμπολ να δίνεται στις 19:00. Οι φίλοι της Εθνικής θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την κρίσιμη μάχη απέναντι στους Ισπανούς μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

Η τηλεοπτική μετάδοση: