Εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague για τον Ολυμπιακό, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (25/11) θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβίβ στην Sunel Arena.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την εύκολη νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να συνεχίσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην EuroLeague, κόντρα στο σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη, το οποίο προέρχεται από ήττα κόντρα στην Παρί την προηγούμενη αγωνιστική (97-96).

Το τζάμπολ της αναμέτρησης στα Λιόσια είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με την τηλεοπτική μετάδοση να πραγματοποιείται από το Novasports Prime.