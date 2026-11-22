Πέντε αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (22/11) πρόγραμμα για την 11η αγωνιστική της Super League, αλλά ας τα πάρουμε με την σειρά.

Στις 16:00, ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 1.

Την προηγούμενη αγωνιστική, οι γηπεδούχοι γνώρισαν την ήττα με 2-1 από την ΑΕΚ στην «ALLWYN Arena» ενώ η ομάδα του Περιστερίου, αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς σκορ με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Στις 17:00 ακολουθεί το Παναιτωλικός – Βόλος ElaBet, που θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2. Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Αγρινίου, ηττήθηκε με 3-0 από τον Άρη στο Κ. Βικελίδης, ενώ από την άλλη οι Βολιώτες γνώρισαν επίσης την ήττα με 1-3 από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Στις 17:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με μετάδοση από τον ΣΚΑΪ και το ΣΠΟΡ FM TV 1. Πριν την διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων, το «τριφύλλι» είχε πάρει την νίκη με ανατροπή κόντρα στον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη (1-2), ενώ από την άλλη η ομάδα του Ηρακλείου ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον Ατρόμητο.

Στις 19:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, με τηλεοπτική κάλυψη από το Magenta Sport 1.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την ισοπαλία (1-1) με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο έχοντας 23 βαθμούς, ενώ ο «Γηραιός» βρίσκεται στην ένατη θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, έχοντας γνωρίσει την ήττα με 1-2 από τον Παναθηναϊκό.

Τέλος, στις 19:30 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Κηφισιά TUTU Deals , με μετάδοση από το Novasports 1. Ο «Δικέφαλος του Βορρά», έχει 19 βαθμούς σε δέκα αγωνιστικές, όμως απέναντι του θα βρει μια ομάδα που προέρχεται από νίκη στο Πανθεσσαλικό επί του Βόλου με 1-3.