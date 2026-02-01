Η ώρα και το κανάλι του Άρης - Παναθηναϊκός για τη Basket League και όλη η αγωνιστική δράση (1/2)

Με το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό AKTOR ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL το μεσημέρι της Κυριακής (1/2). Οι κιτρινόμαυροι υποδέχονται στις 16:00 τους «πράσινους» του Εργκίν Αταμάν, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδώσει το ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2.

Νωρίτερα, στις 13:00 το Μαρούσι φιλοξενεί στην έδρα του τον Πανιώνιο, με την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα να είναι ξανά από το ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2.

Πλούσια είναι η αγωνιστική δράση και στα γήπεδα της Ευρώπης. Η κορυφαία μάχη διεξάγεται στις 19:30 στην Premier League, όπου η Τότεναμ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι, σε ένα μεγάλο ντέρμπι που θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.

Νωρίτερα, στις 16:00 και πάλι από το Novasports Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την πάντα επικίνδυνη Φούλαμ, σε αγώνα με βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Στη Bundesliga, στις 18:30, η Μπορούσια Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει τη Χαϊντενχάιμ, με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 3.

Τέλος, στη La Liga, στις 15:00, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Novasports 1.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας