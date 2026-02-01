Η ώρα και το κανάλι του Άρης - Παναθηναϊκός για τη Basket League και όλη η αγωνιστική δράση (1/2)
Πού θα δείτε το ντέρμπι της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό και ολόκληρο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (1/2).
Με το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό AKTOR ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL το μεσημέρι της Κυριακής (1/2). Οι κιτρινόμαυροι υποδέχονται στις 16:00 τους «πράσινους» του Εργκίν Αταμάν, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδώσει το ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2.
Νωρίτερα, στις 13:00 το Μαρούσι φιλοξενεί στην έδρα του τον Πανιώνιο, με την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα να είναι ξανά από το ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2.
Πλούσια είναι η αγωνιστική δράση και στα γήπεδα της Ευρώπης. Η κορυφαία μάχη διεξάγεται στις 19:30 στην Premier League, όπου η Τότεναμ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι, σε ένα μεγάλο ντέρμπι που θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.
Νωρίτερα, στις 16:00 και πάλι από το Novasports Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την πάντα επικίνδυνη Φούλαμ, σε αγώνα με βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Στη Bundesliga, στις 18:30, η Μπορούσια Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει τη Χαϊντενχάιμ, με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 3.
Τέλος, στη La Liga, στις 15:00, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Novasports 1.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
- 03:30 NBA: Χιούστον Ρόκετς – Ντάλας Μάβερικς
- 10:30 Australian Open: Αλκαράθ – Τζόκοβιτς
- 12:00 Turkish Basketball Super League: Μερκεζεφέντι – Αναντολού Εφές
- 13:00 ACB Liga Endesa: Μανρέσα – Μάλαγα
- 13:00 Basket League: Μαρούσι – Πανιώνιος
- 13:15 Eredivisie: Εξέλσιορ – Άγιαξ
- 13:30 Serie A: Τορίνο – Λέτσε
- 14:30 Bundesliga: Χέρτα Βερολίνου – Ντάρμσταντ
- 15:00 La Liga EA Sports: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο
- 15:30 Eredivisie: PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ
- 16:00 Basket League: Άρης – Παναθηναϊκός
- 16:00 William Hill Scottish Premiership: Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς
- 16:00 Serie A: Κόμο – Αταλάντα
- 16:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
- 16:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
- 16:00 Premier League: Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ
- 16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας
- 16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ
- 17:00 Lega Basket Serie A: Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια
- 17:15 La Liga EA Sports: Μπέτις – Βαλένθια
- 17:30 Stoiximan Super League: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
- 18:15 Α1 Γυναικών Volley League: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
- 18:30 Premier League: Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι
- 18:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ
- 19:00 Serie A: Κρεμονέζε – Ίντερ
- 19:30 Roshn Saudi League: Αλ Ίτιχαντ – Αλ Ναϊμά
- 19:30 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
- 19:30 La Liga EA Sports: Χετάφε – Θέλτα
- 20:00 ACB Liga Endesa: Μούρθια – Μπαρτσελόνα
- 20:00 Lega Basket Serie A: Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο
- 20:00 Liga Portugal Betclic: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ
- 20:45 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών: Ελλάδα – Κροατία
- 21:00 Stoiximan Super League: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
- 21:45 Serie A: Πάρμα – Γιουβέντους
- 22:00 La Liga EA Sports: Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ
- 22:30 Liga Portugal Betclic: Τοντέλα – Μπενφίκα
- 22:30 NBA: Μπόστον Σέλτικς – Μιλγουόκι Μπακς
- 23:00 NBA: Σαν Αντόνιο Σπερς – Ορλάντο Μάτζικ
- 23:00 World Athletics Indoor Tour Gold 2026: Νέα Υόρκη