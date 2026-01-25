Η ώρα και το κανάλι του Ατρόμητος - Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Super League

Με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή (25/01), το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Η δράση ξεκινά στις 16:00 στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να φιλοξενεί τον Λεβαδειακό (Novasports Prime).

Στις 18:00, ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Ηράκλειο τον Παναιτωλικό, σε μια αναμέτρηση που θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Η αυλαία πέφτει στο Περιστέρι στις 19:30, όπου ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από τη συχνότητα του Novasports Prime.