Η ώρα και το κανάλι του Ατρόμητος - Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Super League
Δείτε που θα παρακολουθήσετε τις σημερινές αναμετρήσεις για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή (25/01), το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.
Η δράση ξεκινά στις 16:00 στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να φιλοξενεί τον Λεβαδειακό (Novasports Prime).
Στις 18:00, ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Ηράκλειο τον Παναιτωλικό, σε μια αναμέτρηση που θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.
Η αυλαία πέφτει στο Περιστέρι στις 19:30, όπου ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από τη συχνότητα του Novasports Prime.