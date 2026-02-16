Η ώρα και το κανάλι του Ατρόμητος - Πανσερραϊκός στην αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Super League

Τη Δευτέρα (16/02) πέφτει η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με την αναμέτρηση Ατρόμητος - Πανσερραϊκός.



Η ομάδα του Περιστερίου μετά τη νίκη της (1-0) στη Νεάπολη απέναντι στην Κηφισιά βρίσκεται στη 10η θέση της κατάταξης με 20 βαθμούς. Υποδέχεται τα «λιοντάρια» που ηττήθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική 4-0 εντός έδρας από την ΑΕΚ και είναι στην τελευταία θέση με 8 πόντουςς.



Το παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.