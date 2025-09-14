Η ώρα και το κανάλι του Ελλάδα-Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο και οι «μάχες» της Super League

Η ώρα της κρίσης έφτασε. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία για τον μικρό τελικό του Eurobasket, με στόχο την εξασφάλιση του χάλκινου μεταλλίου, για πρώτη φορά έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια. Και μιλάμε για τη διοργάνωση του 2009!

Η «επίσημη αγαπημένη», δεν κατόρθωσε να φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, καθώς αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την παντοδύναμη Τουρκία. Στην αντίπερα όχθη, η Φινλανδία, κάνει την πιο σπουδαία πορεία στην ιστορία της και έχει ως στόχο να την... επικυρώσει με την είσοδό της στη ζώνη των μεταλλίων. Επομένως, δεν πρόκειται να είναι ένα εύκολο απόγευμα στη Ρίγα της Λετονίας και την «Xiaomi Arena» για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Το κανάλι και η ώρα μετάδοσης της αναμέτρησης

Ελλάδα - Φινλανδία, 17:00, ΕΡΤ1, Novasports Start

Γερμανία - Τουρκία, 21:00, ΕΡΤ1, Novasports Start

Οι αναμετρήσεις στην Super League

Συνεχίζεται η δράση στην Super League καθώς σήμερα, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.



Η αρχή γίνεται στις 18:00, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD.



Την ίδια ώρα, ο Αστέρας AKTOR θα υποδεχθεί την ΑΕΛ, με στόχο την πρώτη του νίκη στη σεζόν, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Novasports 2HD.



Στις 20:00, η ΑΕΚ φιλοξενείται στην Λιβαδειά από τον Λεβαδειακό, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.



Τέλος, στις 21:30 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1HD.

