Η ώρα και το κανάλι του Game 3 ανάμεσα σε Μονακό και Ολυμπιακό για Playoffs της EuroLeague

Η δράση στα Playoffs της EuroLeague συνεχίζεται με τον Ολυμπιακό και την Ρεάλ Μαδρίτης να ταξιδεύουν σε Μόντε Κάρλο και Βουλγαρία με στόχο να «τελειώσουν» τις σειρές κόντρα σε Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός, προηγείται στη σειρά με 2-0 επί της Μονακό και «ψάχνει» μια ακόμα νίκη που θα τον στείλει για 5η συνεχόμενη φορά στο Final Four.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Novasports Prime και ώρα 20:45.

Στη Σόφια η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνει ακόμα μία καλή εμφάνιση για να τελειώσει και εκείνη τη σειρά με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από στις 19:00 από το Novasports 5.