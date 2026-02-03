Η ώρα και το κανάλι του ημιτελικού της Ελλάδας με την Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό πόλο γυναικών

Η εθνική Ελλάδας στο πόλο γυναικών θα δώσει μια σπουδαία μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φούνσαλ της Πορτογαλίας. Η εθνική αγωνίζεται για τρίτη φορά σε αγώνα που κρίνεται μετάλλιο και πέμπτη συνολικά.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο σε νίκες (5/5) και έχει και την καλύτερη επίθεση με 119 γκολ, ενώ η Ουγγαρία από την άλλη έχει την καλύτερη άμυνα με 25 τέρματα παθητικό, έναντι 28 της Εθνικής και η μεταξύ τους αναμέτρηση αναμένεται να είναι συναρπαστική. Το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών είναι το Ολλανδία - Ιταλία.

Η αναμέτρηση της εθνικής μας είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης (3/2) στις 19:15, ενώ θα ακολουθήσει στις 21:15 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Ολλανδίας και Ιταλίας. Οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την δημόσια τηλεόραση, και συγκεκριμένα από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

