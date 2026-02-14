Η ώρα και το κανάλι του Ηρακλής - Ολυμπιακός και των υπόλοιπων αναμετρήσεων της Stoiximan GBL
Που θα δείτε τα παιχνίδια του Σαββάτου (14/02) για την 19η αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Η 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL κάνει τζάμπολ με πέντε αναμετρήσεις το Σάββατο 14/02.
Το πρόγραμμα ανοίγει στις 16:00 με τρεις αναμετρήσεις. Ο Ηρακλής φιλοξενεί στο Ιβανώφειο τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, σε μια αναμέτρηση που μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Tην ίδια ώρα, Προμηθέας Πάτρας και Περιστέρι κοντράρονται στο «Δημήτρης Τόφαλος» (ΕΡΤ Sports 3), ενώ η Μύκονος υποδέχεται τον Άρη (ΕΡΤ Sports 1).
Στις 18:15 ξεχωρίζει το ντέρμπι δικεφάλων στην «PAOK Sports Arena», εκεί όπου ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την ΑΕΚ. Ο αγώνας καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Παράλληλα με την αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης, το Μαρούσι αντιμετωπίζει την Καρδίτσα και η αναμέτρηση μεταδίδεται από το ΕΡΤ Sports 1.
Αναλυτικά μεταδόσεις του Σαββάτου 14/02
- 16:00 Ηρακλής - Ολυμπιακός , ΕΡΤ2 Σπορ
- 16:00 Προμηθέας - Περιστέρι , EΡΤ Sports 3
- 16:00 Μύκονος - Άρης , ΕΡΤ Sports 1
- 18:15 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ , ΕΡΤ2 Σπορ
- 18:15 Μαρούσι - Καρδίτσα , ΕΡΤ Sports 1