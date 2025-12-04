Breaking news icon BREAKING
Σπορ Ηρακλής (ΠΑΕ) Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας Ποδόσφαιρο Αθλητικές Μεταδόσεις

Η ώρα και το κανάλι του Ηρακλής-Παναιτωλικός για το Κύπελλο Ελλάδας

Πού θα δείτε την αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Μετά το χθεσινό... κυρίως πιάτο με οκτώ αναμετρήσεις, η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στις 17:00 ο Ηρακλής φιλοξενεί στο Καυτανζόγλειο τον Παναιτωλικό, σε μια αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport1HD.

