Η ώρα και το κανάλι του Ηρακλής-Παναιτωλικός για το Κύπελλο Ελλάδας
Πού θα δείτε την αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.
Μετά το χθεσινό... κυρίως πιάτο με οκτώ αναμετρήσεις, η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα, στις 17:00 ο Ηρακλής φιλοξενεί στο Καυτανζόγλειο τον Παναιτωλικό, σε μια αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport1HD.
Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.