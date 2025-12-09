Η ώρα και το κανάλι του Καϊράτ - Ολυμπιακός και η υπόλοιπη δράση στο Champions League

Με φόρα από τη νίκη επί του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός έφτασε το πρωί της Δευτέρας (7/12) στο Καζακστάν και την Αστάνα, καθώς εκεί την σήμερα, Τρίτη (7/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 33η θέση της βαθμολογίας με δύο πόντους και χρειάζονται μόνο τη νίκη για να συνεχίσουν να ελπίζουν σε πρόκριση στην επόμενη φάση. Στην ίδια μοίρα είναι και οι Καζάκοι, οι οποίοι με ένα πόντο λιγότερο από την ομάδα του Πειραιά θα παλέψουν επίσης για το πολυπόθητο τρίποντο.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Καϊρατ, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 17:30 και θα έχετε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 1HD.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις