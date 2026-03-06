Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τη EuroLeague
Δείτε που θα παρακολουθήσετε το σπουδαίο ντέρμπι «αιωνίων» για την 30ή αγωνιστική της EuroLerague.
Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φιλοξενεί απόψε (6/3) στις 21:15 (NovaSports Prime) τη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague. Οι δύο ελληνικές ομάδες συγκρούονται σε ένα παιχνίδι με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η κανονική διάρκεια της διοργάνωσης πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.
Οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν τη νίκη για να εδραιωθούν στις προνομιούχες θέσεις της κατάταξης, την ώρα που το «τριφύλλι» αναζητά το θετικό αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής από το πλεονέκτημα έδρας εν όψει των Playoffs. Η κρισιμότητα του αγώνα και η ποιότητα των δύο ρόστερ προμηνύουν ένα ντέρμπι υψηλών προδιαγραφών.
To πρόγραμμα της Παρασκευής 6/3
- 19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν - NovaSports 4
- 21:00 Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας - NovaSports 5
- 21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός - NovaSports Prime
- 21:30 Μπασκόνια - Παρί - NovaSports Start