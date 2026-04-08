Η ώρα και το κανάλι του Μούρθια - ΠΑΟΚ για το FIBA Europe Cup και όλης της δράσης της Euroleague

Έτοιμος να σφραγίσει την πρόκριση του στον τελικό του FIBA Europe Cup μέσα σε μια απο τις πιο δύσκολες έδρες είναι της διοργάνωσης, είναι ο ΠΑΟΚ.

Μετά την νίκη του πρώτου παιχνιδιού στην Θεσσαλονίκη με σκορ 79-73, οι παίχτες του Παντελή Μπούτσκου αντιμετωπίζουν την Μούρθια στις 21:30 ώρα Ελλάδας, στο Palacio de Deportes de Murcia. Την αναμέτρηση, που θα κρίνει τα πάντα για το πρώτο εισιτήριο του τελικού, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση της ΕΡΤ2.

Με δυο αγώνες ολοκληρώνεται η 36η αγωνιστική της Euroleague

Η 36η «στροφή» της Euroleague ολοκληρώνεται με δύο αναμετρήσεις την Τετάρτη 08/04.

Στο ένα δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, με την Παρτίζαν να πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την προτελευταία του θεσμού Αναντολού Εφές (Novasports 5HD).

Από την άλλη έχουμε έναν Γαλλικό εμφύλιο. Η Μονακό «κυνηγάει» το καλύτερο πιθανό πλασάρισμα ενόψει του φινάλε του θεσμού και φιλοξενεί την ουραγό Βιλερμπάν (Novasports 4HD).

Τζάμπολ και στα δυο ματς στις 20:30.