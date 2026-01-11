Η ώρα και το κανάλι του Μπαρτσελόνα - Ρεάλ για τον τελικό του Σούπερ Καπ και όλη η ευρωπαϊκή δράση

Ο πρώτος τίτλος του 2026 στην Ισπανία κρίνεται για μία ακόμη φορά με ένα clasico, με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης να θέλουν μονάχα τη νίκη, στον μεγάλο τελικό του Super Cup Ισπανίας που φιλοξενείται στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Στις 21:00, το Action24 και το Athletiko.gr (μέσω YouTube) φέρνουν τη γιορτή του ισπανικού ποδοσφαίρου στους δέκτες σας, έχοντας μάλιστα pre και post game εκπομπές πριν και μετά την αναμέτρηση.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η δράση κορυφώνεται και όλες οι αναμετρήσεις έχουν τη δική τους σημασία. Στην Serie A, Ίντερ και Νάπολι «κονταροχτυπιούνται» στο Σαν Σίρο στις 21:45, με μετάδοση από το Cosmote Sport2HD. Στο Κύπελλο Αγγλίας, η Άρσεναλ ταξιδεύει στο Πόρτσμουθ (16:00, Cosmote Sport5HD), ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα στις 18:30, σε μετάδοση του Cosmote Sport3HD.

Αναλυτικότερα το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας