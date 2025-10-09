Η ώρα και το κανάλι του Μπασκόνια-Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες μάχες στην Euroleague

Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του βρίσκονται από χθες (8/10) στη Βιτόρια, ώστε να αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague Basketball.

Το «τριφύλλι» επιθυμεί να αφήσει πίσω του την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Μαρούσι και στοχεύει στην πρώτη φετινή του εκτός έδρας επικράτηση, ώστε να ανέβει σε ρεκόρ 2-1.

Που θα δείτε το Μπασκόνια - Παναθηναϊκός και όλα τα υπόλοιπα (9/10) παιχνίδια:

21.30 / Μπασκόνια - Παναθηναϊκός / Nova Sports 4

21.30 / Μιλάνο - Μονακό / Nova Sports 6

21.45 / Παρτίζαν - Αναντολού Εφές / Nova Sports 2

21.45 / Παρί - Βίρτους Μπολόνια / Nova Sports Start

22.00 / Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν / Nova Sports 5