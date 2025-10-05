Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι ΠΑΟΚ- Ολυμπιακού και οι μάχες ΑΕΚ και ΠΑΟ στην Super League

Οι μάχες για την Stoiximan Super League κλιμακώνονται την Κυριακή 05/10 με το ντέρμπι ΠΑΟΚ- Ολυμπιακός να δεσπόζει στο πρόγραμμα της ημέρας και θα διεξαχθεί στις 20:30, με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime.

Νωρίτερα, στις 18:00, ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Κηφισιά.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο, που είναι προγραμματισμένο για τις 21:30.

18:00 Novasports 2 HD Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Stoiximan Super League

20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Stoiximan Super League

Πρεμιέρα των αιωνίων στην GBL

Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League πέφτει την Κυριακή (5/10) με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Οι «αιώνιοι» μπαίνουν στη μάχη του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στο Μαρούσι στις 13:00, ενώ λίγες ώρες αργότερα (16:00) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο T-Center.

Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της φετινής Stoiximan GBL.

Η δράση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στη Serie A, η Γιουβέντους φιλοξενεί την πρωτοπόρο Μίλαν (5/10, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), σε μια αναμέτρηση με φόντο την κορυφή, καθώς οι δύο ομάδες χωρίζονται μόλις από έναν βαθμό.

Από το ιταλικό πρωτάθλημα ξεχωρίζουν επίσης τα παιχνίδια Ίντερ – Κρεμονέζε (4/10, 19:00, COSMOTE SPORT 3HD & START), Φιορεντίνα – Ρόμα (5/10, 16:00, COSMOTE SPORT 2HD) και Νάπολι – Τζένοα (5/10, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD), που συμπληρώνουν την 6η αγωνιστική της Serie A.

Στην Liga Portugal Betclic, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πόρτο (5/10, 23:15, COSMOTE SPORT 3HD), ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα υποδεχθεί τη Μπράγκα (5/10, 21:15, COSMOTE SPORT 7HD).

Από την Premier League και τη La Liga, το ενδιαφέρον στρέφεται στα ματς Νιουκάστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ (5/10, 16:00) και Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα (5/10, 17:15), τα οποία αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.