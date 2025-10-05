Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι ΠΑΟΚ- Ολυμπιακού και οι μάχες ΑΕΚ και ΠΑΟ στην Super League
Που θα δείτε τις αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος και την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL για τους αιώνιους.
Οι μάχες για την Stoiximan Super League κλιμακώνονται την Κυριακή 05/10 με το ντέρμπι ΠΑΟΚ- Ολυμπιακός να δεσπόζει στο πρόγραμμα της ημέρας και θα διεξαχθεί στις 20:30, με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime.
Νωρίτερα, στις 18:00, ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Κηφισιά.
Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο, που είναι προγραμματισμένο για τις 21:30.
- 18:00 Novasports 2 HD Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League
- 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Stoiximan Super League
- 20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
- 21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Stoiximan Super League
Πρεμιέρα των αιωνίων στην GBL
Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League πέφτει την Κυριακή (5/10) με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Οι «αιώνιοι» μπαίνουν στη μάχη του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στο Μαρούσι στις 13:00, ενώ λίγες ώρες αργότερα (16:00) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο T-Center.
Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της φετινής Stoiximan GBL.
Η δράση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Το ενδιαφέρον κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Στη Serie A, η Γιουβέντους φιλοξενεί την πρωτοπόρο Μίλαν (5/10, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), σε μια αναμέτρηση με φόντο την κορυφή, καθώς οι δύο ομάδες χωρίζονται μόλις από έναν βαθμό.
Από το ιταλικό πρωτάθλημα ξεχωρίζουν επίσης τα παιχνίδια Ίντερ – Κρεμονέζε (4/10, 19:00, COSMOTE SPORT 3HD & START), Φιορεντίνα – Ρόμα (5/10, 16:00, COSMOTE SPORT 2HD) και Νάπολι – Τζένοα (5/10, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD), που συμπληρώνουν την 6η αγωνιστική της Serie A.
Στην Liga Portugal Betclic, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πόρτο (5/10, 23:15, COSMOTE SPORT 3HD), ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα υποδεχθεί τη Μπράγκα (5/10, 21:15, COSMOTE SPORT 7HD).
Από την Premier League και τη La Liga, το ενδιαφέρον στρέφεται στα ματς Νιουκάστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ (5/10, 16:00) και Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα (5/10, 17:15), τα οποία αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
- 13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Κάλιαρι Serie A
- 14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Νόριτς EFL Championship
- 15:00 Novasports 1 HD Αλαβές – Έλτσε La Liga EA Sports
- 15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Ουτρέχτη Eredivisie
- 16:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ | Novasports Premier League Premier League
- 16:00 Novasports Start Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League
- 16:00 Novasports 5HD Γουλβς – Μπράιτον Premier League
- 16:00 Novasports 4HD Άστον Βίλα – ΜπέρνλιPremier League
- 16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπολόνια – Πίζα Serie A
- 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ρόμα Serie A
- 16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
- 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
- 17:15 Novasports Prime Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports
- 18:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι | Novasports Premier League Premier League
- 18:30 Novasports 4HD Αμβούργο – Μάιντς Bundesliga
- 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Τζένοα Serie A
- 19:30 Novasports Start Εσπανιόλ – Μπέτις La Liga EA Sports
- 19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports
- 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Τοντέλα Liga Portugal
- 20:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ Bundesliga
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Μίλαν Serie A
- 22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports
- 23:15 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μπενφίκα Liga Portugal