Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός - Ατρόμητος και οι υπόλοιπες «μάχες» της Super League

Με δύο αγώνες θα ανοίξει το Σάββατο (22/11) η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.



Στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό, μία αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasportas Prime.



Μισή ώρα μετά και συγκεκριμένα στις 20:00, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο, με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Η δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα

Μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων για τον Νοέμβριο, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επέστρεψαν στη δράση πριν τη μεσοβδόμαδη δράση σε Champions, Europa και Conference League.



Στο πρόγραμμα του Σαββάτου δεσπόζουν σπουδαίες αναμετρήσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.



Στην αγγλική Premier League, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ξεκινάει στις 17:00 και μεταδίδεται από το Novasports Premier League.



Στη γερμανική Bundesliga, η ασταμάτητη Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί τη Φράιμπουργκ, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 16:30 και να μεταδίδεται από το Novasports 3HD.



Τέλος, στην ισπανική La Liga, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο ανακαινισμένο Καμπ Νόου την Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την αναμέτρηση να έχει σέντρα στις 17:15 και να μεταδίδεται από το Novasports 1HD.

Το πρόγραμμα στην Greek Basket League

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το εμπόδιο της Dubai BC στην Euroleague και πλέον στρέφεται στην επόμενη αναμέτρησή του, σε ότι έχει να κάνει με με τις υποχρεώσεις του στην Stoiximan GBL.

Πέραν από το ματς των «πρασίνων» στην «Νήσο των Ανέμων», εντός της ημέρας η Δημόσια Τηλεόραση θα μεταδώσει τρεις ακόμα αγώνες.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

16.00 / Μύκονος - Παναθηναϊκός / ΕΡΤ2

16.00/ Κολοσσός Ρόδου - Περιστέρι / ΕΡΤ Sports 1

18.15 / Άρης - Προμηθέας / ΕΡΤ2

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.