Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός - Μπασκόνια και όλης της δράσης της Euroleague

Η 32η αγωνιστική της Euroleague αρχίζει την Πέμπτη (19/3) περιλαμβάνοντας έξι αγώνες, ανάμεσα τους και την μάχη του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στο ΣΕΦ.

Στις 19:00, το πρώτο τζάμπολ της βραδιάς γίνεται στην Βαλένθια, εκεί όπου οι «νυχτερίδες» υποδέχονται την έτερη Ισπανική Μπαρτσελόνα. Ο αγώνας μεταδίδεται από το Novasports 4.

Μισή ώρα αργότερα (19:30) η Αναντολού Εφές θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Μονακό των «χιλίων» προβλημάτων, μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Start.

Στις 21:05 η Χάποελ Τελ Αβίβ περιμένει στην Βουλγαρία την Βίρτους Μπολόνια, αναζητώντας άλλη μια νίκη που θα την φέρει ακόμη πιο κοντά στο πολυπόθητο πλεονέκτημα έδρας. Ο αγώνας καλύπτεται από το Novasports 6.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι προγραμματισμένη για τις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε και θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους.

Η Dubai θα δοκιμαστεί στο Μόναχο απέναντι στη Μπάγερν, με το πρώτο τζάμπολ του παιχνιδιού να είναι στις 21:30 (Novasports 3).

Το πρόγραμμα της Πέμπτης κλείνει στο Παρίσι στις 21:45, όπου η Παρί υποδέχεται την Παρτίζαν του Ζοάν Πεναρόγια. Η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει από το Novasports 5.

Το πρόγραμμα της ημέρας