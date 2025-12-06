Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός - ΟΦΗ και η υπόλοιπη δράση στην Super League

Με δύο πολύ σημαντικές αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου στην Stoiximan Super League.

Αρχικά, στις 17:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.

Στη συνέχεια, την σκυτάλη θα πάρουν οι Βόλος και Κηφισιά, σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει στις 20:30 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE SPORT 2HD.

Η δράση στην Basket League

Έπειτα από δυο εβδομάδες διακοπής, λόγω των παραθύρων της FIBA για τις εθνικές ομάδες και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ, η Stoiximan GBL επιστρέφει στα παρκέ με τέσσερις αναμετρήσεις.

Ξεχωρίζει σίγουρα η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Κολοσσό Ρόδου, που είναι το πρώτο παιχνίδι για τον Δικέφαλο του Βορρά, υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με την ΚΑΕ να έχει περάσει στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

ΠΑΟΚ - Κολοσσός Ρόδου, Προμηθέας Πάτρας - Μύκονος, Περιστέρι - Μαρούσι και Καρδίτσα - Ηρακλής.

Το πρόγραμμα της ημέρας

16:00 ΠΑΟΚ - Κολοσσός Ρόδου ΕΡΤ Sports 1

16:00 Προμηθέας Πάτρας - Μύκονος ΕΡΤ 2

18:15 Περιστέρι - Μαρούσι Ert Sports 1

18:15 Καρδίτσα - Ηρακλής ΕΡΤ 2

