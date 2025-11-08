Η ώρα και το κανάλι του Παναιτωλικός-ΑΕΛ και η υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Στο μοναδικό παιχνίδι, ο Παναιτωλικός υποδέχεται στο Αγρίνιο την ΑΕΛ Novibet, σε μία πολύ σημαντική «μάχη».



Η αναμέτρηση έχει ώρα έναρξης στις 17:00 και τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 1.

Η δράση στα πρωταθλήματα της Ευρώπης

Με πλούσια δράση συνεχίζεται το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων σήμερα (Σάββατο 8/11).

Στο παιχνίδι που ξεχωρίζει από το «μενού», η Τότεναμ υποδέχεται την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ένα παιχνίδι που έχει ώρα έναρξης στις 14:30 και καλύπτεται τηλεοπτικά από το Nova Sports Premier League.

Η δράση συνεχίζεται με ακόμα τέσσερις αναμετρήσεις για την Premier League, όπου ξεχωρίζει στις 19:30 το Σάντερλαντ - Άρσεναλ το οποίο επίσης έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Premier League.

Στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενείται στο Βερολίνο από την Ουνιόν. Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 16:30 και καλύπτεται τηλεοπτικά από το Nova Sports 3.

Στην Ιταλία υπάρχει το ντέρμπι του Τορίνο ανάμεσα στην Γιουβέντους και την Τορίνο, το οποίο εκκινεί στις 19:00 και μπορείτε να το δείτε στο COSMOTE SPORT 2.

Τα παιχνίδια στην Basket League

Η δράση επιστρέφει για τη Stoiximan GBL. Στις 16:00, το Περιστέρι φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας (ΕΡΤ2), ενώ την ίδια ώρα, στη Συμπρωτεύουσα, ο Άρης υποδέχεται τη Μύκονο (ERT 1 Sport).

Στις 18:15, ο Πανιώνιος του Ηλία Ζούρου αναζητεί επιτέλους μια νίκη σε κάποια διοργάνωση, φιλοξενώντας στο ΔΑΚ Γλυφάδας το Μαρούσι!

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας