Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός για το Game 4 της Stoiximan GBL
Πού θα δείτε τον 4ο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.
Ένας ακόμα συγκλονιστικός τελικός για τη Stoiximan GBL είναι στα σκαριά, ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center τον Ολυμπιακό, όντας πίσω στο σκορ με 2-1 από τους «ερυθρόλευκους». Οι «πράσινοι» θέλουν μόνο νίκη για να διεκδικήσουν στο Game 5 το πρωτάθλημα, με τους Πειραιώτες να τελειώνουν από σήμερα την υπόθεση τίτλος αν φύγουν με το διπλό από την έδρα του «τριφυλλιού».
Η αναμέτρηση αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί στο ERT 2 Sport.