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Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός για το Game 4 της Stoiximan GBL

Πού θα δείτε τον 4ο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.

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Ένας ακόμα συγκλονιστικός τελικός για τη Stoiximan GBL είναι στα σκαριά, ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center τον Ολυμπιακό, όντας πίσω στο σκορ με 2-1 από τους «ερυθρόλευκους». Οι «πράσινοι» θέλουν μόνο νίκη για να διεκδικήσουν στο Game 5 το πρωτάθλημα, με τους Πειραιώτες να τελειώνουν από σήμερα την υπόθεση τίτλος αν φύγουν με το διπλό από την έδρα του «τριφυλλιού».

Η αναμέτρηση αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί στο ERT 2 Sport

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Σπορ Αθλητικές Μεταδόσεις Μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League

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