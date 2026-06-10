Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός για το Game 4 της Stoiximan GBL

Ένας ακόμα συγκλονιστικός τελικός για τη Stoiximan GBL είναι στα σκαριά, ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center τον Ολυμπιακό, όντας πίσω στο σκορ με 2-1 από τους «ερυθρόλευκους». Οι «πράσινοι» θέλουν μόνο νίκη για να διεκδικήσουν στο Game 5 το πρωτάθλημα, με τους Πειραιώτες να τελειώνουν από σήμερα την υπόθεση τίτλος αν φύγουν με το διπλό από την έδρα του «τριφυλλιού».

Η αναμέτρηση αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί στο ERT 2 Sport.