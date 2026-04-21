Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός - Μονακό για τα Play In της EuroLeague

Η κανονική διάρκεια της EuroLeague ολοκληρώθηκε μετά από έναν «μαραθώνιο» 38 αγωνιστικών. Η κορυφαία Ευρωπαϊκή διοργάνωση περνά στην επόμενη φάση της, αρχικά με τη διαδικασία των Play In, εκεί όπου θα προκύψουν οι ομάδες που θα συμπληρώσουν το «παζλ» των Playoffs. Τα Play In ξεκινούν με δύο μεγάλες αναμετρήσεις, την Τρίτη 21 Απριλίου.

Στις 21:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κατάμεστο «Τ-Center» τη Μονακό προκειμένου να κάνει το αποφασιστικό βήμα για να κατακτήσει την 7η θέση, η οποία θα τον φέρει στη συνέχεια στον δρόμο της Βαλένθια. Την σπουδαία αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το Novasports Prime.

Λίγο αργότερα, στις 21:45, διεξάγεται και η δεύτερη αναμέτρηση της ημέρας, ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα, στο «Palau Blaugrana». Ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά από το Novasports 4.

