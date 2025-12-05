Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός - Βαλένθια και η υπόλοιπη δράση της EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια απόψε (5/12) στις 21:15 στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν διανύουν περίοδο εξαιρετικής φόρμας, προερχόμενοι από την επιβλητική επικράτηση επί της Παρτίζαν με 91-69. Αυτή ήταν η τέταρτη σερί νίκη στη διοργάνωση, ανεβάζοντας το συνολικό τους ρεκόρ σε 9 νίκες και 4 ήττες, και φέρνοντάς τους μια ανάσα από την κορυφή της βαθμολογίας.

Απέναντί τους, η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ αποτελεί έναν αξιόμαχο αντίπαλο. Η ισπανική ομάδα, αν και με σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, έχει αποδείξει πως μπορεί να γίνει επικίνδυνη, ειδικά όταν βρίσκεται σε καλή βραδιά. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι ένα δυνατό τεστ για την ομάδα του Αταμάν, καθώς η Βαλένθια φημίζεται για τη σκληρή της άμυνα και το ομαδικό της παιχνίδι.

Ο αγώνας, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 21:15, είναι κομβικής σημασίας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις:

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα (21:00, Novasports 5)

Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια (21:15, Novasports Prime)

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Novasports 4)

Βίρτους Μπολόνια – Dubai BC (21:30, Νovasports Start)