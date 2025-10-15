Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν για την Euroleague
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός, πιθανότατα με τον Κέντρικ Ναν στην σύνθεσή του, φιλοξενεί στο «T-Center» την Βιλερμπάν, στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague κι ευελπιστεί να πάρει την τρίτη του νίκη και να ανέβει στην βαθμολογία της κορυφαίας διοργάνωσης.
Η αναμέτρηση έχει ώρα έναρξης στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime.
Οι ώρες και τα κανάλια των υπόλοιπων αναμετρήσεων:
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μονακό Nova Sports 5
21:45 Παρί - Μπασκόνια Nova Sports Start
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν Nova Sports 2
Δείτε αναλυτικά το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας ΕΔΩ