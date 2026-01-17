Η ώρα και το κανάλι του Πανσερραϊκός - Κηφισιά και οι «μάχες» στα μεγάλα πρωταθλήματα

Με μία αναμέτρηση ανοίγει το Σάββατο (17/01) η αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Πανσερραϊκός με τον Άλεξ Τεϊσέιρα, τον 36χρονο μεσοεπιθετικό που πριν κάποια χρόνια αποτελούσε «μήλον της Έριδος» για πολλά μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, στην αποστολή του θα υποδεχθεί την ανανεωμένη Κηφισιά που έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταγραφές στην μεσοεπιθετική της γραμμή. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 15:30

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet - Άρης 17:00

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 19:00

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 18:00

Βόλος - Ατρόμητος 20:00

* Η αναμέτρηση Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός αναβλήθηκε και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.

Οι αναμετρήσεις στα πρωταθλήματα της Ευρώπης

Με πολύ σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα Σάββατο (17/01) η δράση σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.



Για την Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα υποδεχθεί την Σίτι, ματς το οποίο θα ξεκινήσει στις 14:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Premier League. Πέντε ώρες μετά (19:30), το ίδιο κανάλι θα μεταδώσει την αναμέτρηση της πρωτοπόρου Άρσεναλ απέναντι στην Νότιγχαμ Φόρεστ.



Στις 15:00, για την La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Λεβάντε, σε μια αναμέτρηση που μεταδίδεται από το Novasports 1HD.



Στις 16:00, για την ιταλική Serie A, η Ίντερ φιλοξενείται από την Ουντινέζε, μια αναμέτρηση που θα καλύψει τηλεοπτικά το Cosmote Sport2HD και στις 19:00 η Νάπολι θα υποδεχθεί την Σασουόλο, ματς το οποίο θα μεταδοθεί από το ίδιο κανάλι.

Η δράση στην Basket League με Ολυμπιακός-Μαρούσι

Η Stoiximan GBL επιστρέφει στα παρκέ έχοντας τρεις αναμετρήσεις στο Σαββατιάτικο (17/1) πρόγραμμά της.

Ο Ολυμπιακός στις 16:00, φιλοξενεί στο ΣΕΦ το Μαρούσι, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2, ενώ την ίδια ώρα ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στην Πάτρα, με μετάδοση από την ERT Sports HD.

Στις 18:15, η Καρδίτσα υποδέχεται την ΑΕΚ στην έδρα της, με μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Το πρόγραμμα της ημέρας