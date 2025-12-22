Η ώρα και το κανάλι του Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός και οι «μάχες» σε Ευρώπη και Κόπα Άφρικα
Πού θα δείτε την αναμέτρηση στις Σέρρες που ολοκληρώνει τη 15η αγωνιστική της Super League, αλλά και τις αναμετρήσεις σε Ευρώπη και Αφρική.
To απόγευμα της Δευτέρας, 21 Δεκεμβρίου, κλείνει η αυλαία της 15ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών ο Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί τον Λεβαδειακό.
Η ομάδα των Σερρών είναι στην τελευταία θέση της κατάταξης με 5 βαθμούς, ενώ ο Λεβαδειακός φιγουράρει στην 4η θέση με 25 βαθμούς. Η αναμέτρηση ξεκινάει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Η δράση στο Κόπα Άφρικα
Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, μιας και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί... αποφάσισε να βάλει το γκολ του τουρνουά από την πρεμιέρα κιόλας!
Ο Μαροκινός επιθετικός με ανάποδο «ψαλιδάκι» σφράγισε τη νίκη του Μαρόκο με 2-0 επί τις Κομόρες. Σήμερα (Δευτέρα 22/12) το μενού συνεχίζεται με τρεις αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει η πρεμιέρα της Αιγύπτου με την Ζιμπάμπουε στις 22:00.
Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.
Το πρόγραμμα:
Μάλι - Ζάμπια 16:00
Νότια Αφρική - Αγκόλα 19:00
Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε 22:00
Η δράση στην Ευρώπη
Νάπολι και Μπολόνια θα κοντραριστούν για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Ιταλία, στο Σούπερ Καπ που διεξάγεται στο «King Saud Stadium» του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.
Η αναμέτρηση έχει ώρα έναρξης στις 21:00 και καλύπτεται τηλεοπτικά από το Nova Sports 4.
Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα ΕΔΩ.