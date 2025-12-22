Η ώρα και το κανάλι του Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός και οι «μάχες» σε Ευρώπη και Κόπα Άφρικα

To απόγευμα της Δευτέρας, 21 Δεκεμβρίου, κλείνει η αυλαία της 15ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών ο Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί τον Λεβαδειακό.



Η ομάδα των Σερρών είναι στην τελευταία θέση της κατάταξης με 5 βαθμούς, ενώ ο Λεβαδειακός φιγουράρει στην 4η θέση με 25 βαθμούς. Η αναμέτρηση ξεκινάει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Η δράση στο Κόπα Άφρικα

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, μιας και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί... αποφάσισε να βάλει το γκολ του τουρνουά από την πρεμιέρα κιόλας!



Ο Μαροκινός επιθετικός με ανάποδο «ψαλιδάκι» σφράγισε τη νίκη του Μαρόκο με 2-0 επί τις Κομόρες. Σήμερα (Δευτέρα 22/12) το μενού συνεχίζεται με τρεις αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει η πρεμιέρα της Αιγύπτου με την Ζιμπάμπουε στις 22:00.



Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.



Το πρόγραμμα:



Μάλι - Ζάμπια 16:00



Νότια Αφρική - Αγκόλα 19:00



Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε 22:00

Η δράση στην Ευρώπη

Νάπολι και Μπολόνια θα κοντραριστούν για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Ιταλία, στο Σούπερ Καπ που διεξάγεται στο «King Saud Stadium» του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Η αναμέτρηση έχει ώρα έναρξης στις 21:00 και καλύπτεται τηλεοπτικά από το Nova Sports 4.

Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα ΕΔΩ.