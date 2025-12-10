Η ώρα και το κανάλι του Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι και οι υπόλοιπες «μάχες» στο Champions League

Μετά το... πρώτο πιάτο της έκτης «στροφής» της League Phase του Champions League, όπου ξεχώρισεη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι, ολοκληρώνεται η αυλαία της αγωνιστικής, το βράδυ της Τετάρτης (10/12).

Στο πρόγραμμα της ημέρας, ξεχωρίζει το παιχνίδι ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Άρσεναλ δοκιμάζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη τη Νάπολι.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων

Καραμπάγκ - Άγιαξ (19:45), Cosmote Sport 3 HD

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45), Cosmote Sport 2 HD

Μπριζ - Άρσεναλ (22:00), Cosmote Sport 5 HD

Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00), Cosmote Sport 4 HD

Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00), Cosmote Sport 8 HD

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00), Cosmote Sport 7 HD

Γιουβέντους - Πάφος (22:00), Cosmote Sport 6 HD

Μπενφίκα - Νάπολι (22:00), Cosmote Sport 3 HD

Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (22:00), Cosmote Sport 2 HD

Δράση και στα ευρωπαϊκά γήπεδα του μπάσκετ

Η «Βασίλισσα», μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, στρέφεται πια στα... σημαντικά και την αναμέτρησή της κόντρα στην Λεβίτσε, όσον αφορά τις υποχρεώσεις της στο Basketball Champions League.

Από τη δική του μεριά, ο Άρης που είναι ξεκούραστος, καθώς την περασμένη εβδομάδα είχε ρεπό, σε ότι έχει να κάνει με την ένατη στροφή της Stoiximan GBL, θα αντιμετωπίσει την Βενέτσια στο EuroCup.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

20.00 / Άρης - Βενέτσια / Nova Sports Prime

19.30 / ΑΕΚ - Λεβίτσε / Cosmote Sport 4