Η ώρα και το κανάλι του τελικού Stoiximan Κυπέλλου πόλο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Stoiximan Κυπέλλου Ελλάδας πόλο, καθώς κέρδισε τον μαχητικό Πανιώνιο με 15-11.

Το δεύτερο εισιτήριο πάρθηκε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος αν και δυσκολεύτηκε στην αρχή, εν τέλει νίκησε τον Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8, στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας. Οι δυο τους θα αναμετρηθούν το Σάββατο 28/02 στις 17:30, στο κολυμβητήριο της Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη, με το βλέμμα στην κούπα. Το ντέρμπι «αιωνίων» θα μεταδοθεί ζωντανά από το ERT 2 Sports.