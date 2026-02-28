Η ώρα και το κανάλι του τελικού Stoiximan Κυπέλλου πόλο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Που θα δείτε το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδος στο πόλο.
Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Stoiximan Κυπέλλου Ελλάδας πόλο, καθώς κέρδισε τον μαχητικό Πανιώνιο με 15-11.
Το δεύτερο εισιτήριο πάρθηκε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος αν και δυσκολεύτηκε στην αρχή, εν τέλει νίκησε τον Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8, στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας. Οι δυο τους θα αναμετρηθούν το Σάββατο 28/02 στις 17:30, στο κολυμβητήριο της Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη, με το βλέμμα στην κούπα. Το ντέρμπι «αιωνίων» θα μεταδοθεί ζωντανά από το ERT 2 Sports.