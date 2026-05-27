Η ώρα και το κανάλι του τελικού του Conference League ανάμεσα σε Ράγιο Βαγιεκάνο και Κρίσταλ Πάλας

Ο μεγάλος τελικός του UEFA Conference League είναι γεγονός και θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης (27/5) στην «Red Bull Arena» της Λειψίας, εκεί οπού Ράγιο Βαγιεκάνο και Κρίσταλ Πάλας θα παλέψουν για το τρόπαιο.

Η κούπα της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης πέρα από τον τίτλο, δίνει και απευθείας πρόκριση στην League Phase του Europa League την επόμενη σεζόν, επομένως οι δυο ομάδες θα παλέψουν για να την κατακτήσουν.

Η αναμέτρηση θα γίνει στις 22:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί απευθείας από τον ΑΝΤ1 και την Cosmote Sport 1.