Η ώρα και το κανάλι του Βόλος-Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας και οι ευρωπαϊκές «μάχες»

Το Κύπελλο Ελλάδος Betsson ξεκινά την Τρίτη (02/12) και η αυλαία της 4ης στροφής της League Phase περιλαμβάνει ένα παιχνίδι.

Ο Βόλος υποδέχεται το Αιγάλεω στις 19.00 και η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο μεταδίδεται από το Cosmote Sport1HD.

Οι μάχες των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις απ' όλη την Ευρώπη περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τρίτης (02/12).



Για την Premier League, στις 21.30 η Φούλαμ φιλοξενεί τη 2η της βαθμολογίας, Μάντσεστερ Σίτι και η αναμέτρηση μεταδίδεται από το Novasports Prime.



Την ίδια ώρα η Μπόρνμουθ θα υποδεχτεί την Έβερτον και το παιχνίδι αυτό μεταδίδεται από το Novasports 2.



Στις 22.00 για το Coppa Italia η Γιουβέντους θα αντιμετωπίσει την Ουντινέζε. Το παιχνίδι αυτό μεταδίδεται από το Novasports Start.



Σπουδαίο παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τρίτης (02/12) και από το Κύπελλο Γερμανίας. Στις 22.00 η Ντόρτμουντ φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν και το παιχνίδι αυτό μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.



Για τη La Liga στις 22.00 η Μπαρσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και το παιχνίδι αυτό μεταδίδεται από το Novasports 1HD.



Στις 22.15 η Νιούκαστλ φιλοξενεί την Τότεναμ για την Premier League. Η αναμέτρηση αυτή μεταδίδεται από το Novasports Premier League.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.