Η ώρα της απολογίας για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα - Ανοιχτό το θέμα της έκδοσής του στην Αυστραλία

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα Πέμπτη (11/6) ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζει στην Ελλάδα, οι οποίες αφορούν οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της έκδοσής του στην Αυστραλία, όπου καταζητείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του Τζορτζ Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999.

Ο Δαλαμάγκας συνελήφθη στην περιοχή του Αιγίου, έπειτα από πολυετή διεθνή αναζήτηση, καθώς οι αυστραλιανές αρχές τον αναζητούσαν επί 27 χρόνια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, φέρεται να ζούσε στην Ελλάδα με ψευδή ταυτότητα, χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζήμας», σε απομονωμένο σπίτι με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η υπόθεση είχε επανέλθει δυναμικά στην Αυστραλία μετά και τη δημοσιοποίηση ανανεωμένης εικόνας του από τις αρχές το 2024, ενώ είχε δοθεί και αμοιβή 200.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του.

Μαζί του κατηγορούνται ακόμη ο 86χρονος πατέρας του, για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και η 47χρονη σύντροφός του, η οποία υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως ο 56χρονος ήταν καταζητούμενος της Interpol. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και οι δύο φέρονται να ζούσαν μαζί του στο σπίτι όπου εντοπίστηκε.

Η βασική υπόθεση για την οποία ζητείται η έκδοσή του αφορά τη δολοφονία του Ελληνοαυστραλού Τζορτζ Γιαννόπουλου, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του το 1999 έξω από νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ, όταν προσπάθησε να παρέμβει σε καβγά. Οι αυστραλιανές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Δαλαμάγκας είναι ο βασικός ύποπτος για το θανατηφόρο μαχαίρωμα και επιδιώκουν την επιστροφή του στην Αυστραλία ώστε να δικαστεί εκεί.

Παράλληλα, η σύλληψή του επανέφερε στο προσκήνιο και παλαιότερες αναφορές που τον συνέδεαν ως ύποπτο με τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου στην Αυστραλία το 1997, υπόθεση που όμως παραμένει ανεξιχνίαστη και για την οποία, με βάση τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Συγγενείς του θύματος ζητούν να διαλευκανθεί αν υπάρχει τελικά σύνδεση του Δαλαμάγκα και με εκείνη την υπόθεση.

«Εσύ το έκανες;» - Συγκλονίζει η κόρη του Τιμ Βουκελάτου

Την ίδια ώρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, η Βασιλική Βουκελάτου, η κόρη του επίσης δολοφονημένου Τιμ Βουκελάτου παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, αναζητώντας απαντήσεις σχετικά με το αν ο Δαλαμάγκας συνδέεται με τη δολοφονία του πατέρα της.

Μιλώντας στο «Live News» αποκαλύπτει τι θα έλεγε στον 56χρονο φυγά αν τον είχε μπροστά της, λέγοντας: «Θα τον ρώταγα ‘εσύ το ‘κανες, ποιος το ‘κανε, τι έγινε, γιατί έγινε;’».

Ο πατέρας της πυροβολήθηκε θανάσιμα μέσα στο αυτοκίνητό του το 1997. Ύποπτος για τη δολοφονία του θεωρήθηκε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, χωρίς ωστόσο να του απαγγελθούν ποτέ κατηγορίες. «Εγώ ήμουν 9 χρόνων. Σαν παιδί που ήμουνα πολύ πονεμένη, να μην έχω τον πατέρα μου όλα τα χρόνια που τον χρειαζόμουνα. Όλοι να με κοιτάνε, να μιλάνε, να λένε, ο καθένας είχε κάτι να πει».

29 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία του πατέρα της ακόμα δεν έχει μάθει τον δολοφόνο. Ο Δαλαμάγκας ήταν ανάμεσα στους βασικούς ύποπτους, χωρίς ωστόσο να έχει εξιχνιαστεί ακόμη η υπόθεση.

«Όταν έγινα λίγο πιο μεγάλη, ρώταγα, όλοι λέγανε ‘είχε… κάτι με αυτόν τον Δαλαμάγκα. Αυτός το ‘κανε; Αυτός έβαλε κάποιον να το κάνει; Κάτι έχει γίνει’. Είναι ερωτήσεις που πρέπει να βρεθούνε, πρέπει να μιλήσει, πρέπει να πει κάτι», συνέχισε η Βασιλική Βουκελάτου.

Σε εξέλιξη η διαδικασία για την έκδοσή του στην Αυστραλία

Το ζήτημα της έκδοσής του παραμένει πλέον στα χέρια της ελληνικής Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών θα κρίνει αν θα γίνει δεκτό το αυστραλιανό αίτημα, ενώ η υπεράσπιση του Δαλαμάγκα ήδη επιχειρεί να μπλοκάρει τη διαδικασία, προβάλλοντας νομικά επιχειρήματα που σχετίζονται τόσο με την ελληνική υπηκοότητά του όσο και με ζητήματα παραγραφής.

Αν τελικά εγκριθεί η έκδοσή του, ο Δαλαμάγκας θα μπορούσε να παραδοθεί στις αυστραλιανές αρχές και να μεταφερθεί άμεσα στην Αυστραλία για να λογοδοτήσει για την υπόθεση που τον κρατά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά το έγκλημα.