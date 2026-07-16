Η ώρα της στέψης πλησιάζει: Αυτή η ομάδα είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026

Ισπανία και Αργεντινή θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/7, 22:00), εκεί που θα διεκδικήσουν τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας.

Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε ξεπέρασε το εμπόδιο της Γαλλίας και ήταν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η «Φούρια Ρόχα» θέλει να επαναλάβει το έπος του 2010, όταν και κατάκτησε το Μουντιάλ, αμέσως μετά το Euro 2008, σε μια «χρυσή» εποχή, όπου σάρωσε τα πάντα.

Από την άλλη, η «αλμπισελέστε» θέλει να πετύχει το back to back και να γράψει τη δική της ιστορία,μετά την τεράστια ανατροπή κόντρα στην Αγγλία.

Τι δείχνουν οι προβλέψεις

Ένας τελικός συνήθως δεν χωράει προβλέψεις και φαβορί δεν υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Το Football Meets Data όμως, παρουσιάζει τις πιθανότητες των δύο φιναλίστ, δίνοντας μικρό προβάδισμα στην Ισπανία, με 59%, έναντι 41% της Αργεντινής.

🏆 To win the World Cup:



59% 🇪🇸 Spain

41% 🇦🇷 Argentina



🥉 To win the Bronze:



54% 🇫🇷 France

46% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England pic.twitter.com/fY3lcxkBXr — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 15, 2026

Όσον αφορά τον μικρό τελικό, η κατάσταση είναι ακόμα πιο οριακή, με τη Γαλλία να έχει 54% και την Αγγλία 46%.