Οι εικόνες από τα πύρινα μέτωπα που δοκιμάζουν για ακόμη μία φορά τη χώρα δεν άφησαν ασυγκίνητη την Αποστολία Ζώη. Η τραγουδίστρια, βλέποντας το ίδιο σκηνικό να επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει δημόσια την αγανάκτηση και την απογοήτευσή της.

Με ένα βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μίλησε με έντονα φορτισμένο λόγο για την αδυναμία, όπως είπε, να προστατευτούν αποτελεσματικά οι πολίτες και οι περιουσίες τους από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

«Κάθε χρόνο ζούμε το ίδιο έργο»

Η Αποστολία Ζώη στάθηκε στις προειδοποιήσεις που προηγούνται κάθε φορά για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι, παρά τις προειδοποιήσεις, οι πυρκαγιές ξεσπούν ξανά και ξανά.

Όπως ανέφερε, νιώθει πως το ίδιο δυσάρεστο μοτίβο επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, αφήνοντας πίσω του καμένες εκτάσεις, ανθρώπους που αγωνιούν και μια κοινωνία που παρακολουθεί τις εξελίξεις με ανησυχία.

«Έλεος… Δεν μπορούμε να προστατευτούμε»

Στο μήνυμά της η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την απογοήτευσή της, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Κάθε μα κάθε φορά που θα βγούνε στις ειδήσεις και θα πούνε "τις επόμενες μέρες θα έχει αέρα, να προσέχετε για πυρκαγιές", δεν υπάρχει μια φορά που να μην έχει μπει πυρκαγιά. Είναι λες και λένε σε όλους τους πυρομανείς "παιδιά μου αύριο θα κάνετε πάρτι, πηγαίνετε και κάψτε όλη την Ελλάδα, θα έχει 9 μποφόρ". Δεν ξέρω ρε παιδιά. Έλεος με αυτές τις πυρκαγιές κάθε χρόνο. Φτάνει. Δεν ξέρω αν φταίνε οι ειδήσεις, το σύστημα πάντως σίγουρα δεν μπορούμε να προστατευτούμε από καμία πλευρά. Έρμαια. Κουράγιο σε αυτούς που περνάνε δύσκολα και φέτος για ακόμα μια φορά. Κουράγιο.»

Με το μήνυμά της θέλησε κυρίως να εκφράσει τη συμπαράστασή της στους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις φλόγες, στέλνοντας μια ευχή δύναμης σε όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.