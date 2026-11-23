Την ευθύνη πίσω από το ισχυρό χτύπημα στη ρωσική κορβέτα Merkury στο λιμάνι της Βεγγάζης ανέλαβε ο ουκρανικός στρατός όπως ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (23/11) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που εντείνονται οι συγκρούσεις στο μέτωπο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την καταστροφή του πολεμικού πλοίου, αλλά και την εξουδετέρωση ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου Ka-27, καθώς και την προσβολή ενός ρωσικού φορτηγού πλοίου που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά οπλισμού, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Sun.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Μάλιστα, πλάνα από την επίθεση αποτυπώνουν ισχυρή έκρηξη και μια τεράστια πύρινη σφαίρα να υψώνεται πάνω από το αγκυροβολημένο πλοίο, σε μια επιχείρηση που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε περίπου 1.000 μίλια μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

«Όλα συνέβησαν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Οι μαχητές μας χρησιμοποίησαν επτά ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι, παρά τις προσπάθειες της ρωσικής πλευράς να αποκρούσει την επίθεση, η κορβέτα Merkury βυθίστηκε.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία του ρωσικού στόλου, το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2023, ενώ ο πόλεμος πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση – Με ελαφρά τραύματα τουλάχιστον 10 άτομα

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι η επιχείρηση είχε περισσότερους από έναν στόχους, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, μαζί με την κορβέτα καταστράφηκε και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Ka-27.

Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και οπλισμού.

❗️The moment of the attack by Ukrainian FP-2 strike UAVs of the Defense Forces on Russia’s shadow fleet. pic.twitter.com/SuRQ04GMKb — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 23, 2026

«Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Αποτέλεσμα: ο στόχος επλήγη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Το συγκεκριμένο πλοίο, αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων λιρών, βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων και φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη μεταφορά πυρομαχικών από τη Βόρεια Κορέα προς τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Ζελένσκι έδωσε στη δημοσιότητα και νέα βίντεο από την επιχείρηση, στα οποία διακρίνονται τα μη επανδρωμένα σκάφη να κατευθύνονται με μεγάλη ταχύτητα προς τα πλοία, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από το σημείο της επίθεσης.

«Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας στις καθορισμένες θαλάσσιες περιοχές. Απαντάμε στη ρωσική επιθετικότητα και αναπτύσσουμε τα ουκρανικά όπλα», σημείωσε, κλείνοντας την ανακοίνωσή του με το σύνθημα «Δόξα στην Ουκρανία».

New satellite imagery shows the aftermath of an attack on a Russian naval vessel in Libya’s Benghazi port.



Most of the Steregushchiy-class corvette has capsized and sunk. Debris, fires, and thick smoke can be seen along the pier.



Yesterday vs today (📸: @vantortech) pic.twitter.com/a0CvzoxlCS — Jake Epstein (@byjepstein) November 22, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Ρώσοι και Λίβυοι, υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το προφίλ της κορβέτας Merkury

Η κορβέτα Merkury, μήκους περίπου 105 μέτρων, φέρεται να βρισκόταν αγκυροβολημένη στο λιμάνι της Βεγγάζης για αρκετές ημέρες προτού δεχθεί το πλήγμα, σύμφωνα με το Naval News.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνόδευε νηοπομπή ρωσικών φορτηγών πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικών εφοδίων.

Πρόκειται για πολεμικό πλοίο της κλάσης Project 20380 Steregushchiy, το οποίο ανήκει στον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, αν και φέρεται να επιχειρεί το τελευταίο διάστημα από βάσεις του Βόρειου Στόλου. Η κορβέτα εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2023 και είχε συνήθως πλήρωμα περίπου 90 ναυτών.

📸 Past & Present images of the Russian Navy corvette Merkury. pic.twitter.com/jJ1req32Ge — Comandante🎖️ (@commandante_) November 22, 2026

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι ουκρανικοί ισχυρισμοί, η επίθεση στη Λιβύη συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα για τη Μόσχα, καθώς καταδεικνύει την ικανότητα του Κιέβου να πραγματοποιεί επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στρατιωτικών στόχων ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από το ουκρανικό μέτωπο.