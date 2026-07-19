Η Ουάσιγκτον φοβάται ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας μπορεί να αποδυναμώσουν το δολάριο

Η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στην υπερβολική χρήση οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης ενισχύεται η ανησυχία ότι η συνεχής αξιοποίηση αυτού του εργαλείου μπορεί τελικά να έχει σοβαρές παρενέργειες για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο βασικός φόβος στην Ουάσιγκτον είναι ότι, όσο περισσότερες χώρες αντιλαμβάνονται πως η πρόσβασή τους στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να περιοριστεί για πολιτικούς ή γεωπολιτικούς λόγους, τόσο περισσότερο θα επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το αμερικανικό νόμισμα. Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο τη Ρωσία.

Αφορά συνολικά το μέλλον του δολαρίου ως κυρίαρχου νομίσματος στις διεθνείς συναλλαγές, στα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών, στις αγορές ενέργειας και στο παγκόσμιο εμπόριο. Για δεκαετίες, η ισχύς του δολαρίου προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα μοναδικό οικονομικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Δίνει στην Ουάσιγκτον τη δυνατότητα να δανείζεται με ευνοϊκότερους όρους, να επηρεάζει τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές ροές και να επιβάλλει κυρώσεις με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ακριβώς όμως αυτή η αποτελεσματικότητα δημιουργεί πλέον ανησυχία.

Η υπερβολική χρήση των κυρώσεων μπορεί να ωθήσει χώρες που αισθάνονται ευάλωτες απέναντι στην αμερικανική οικονομική πίεση να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις. Η Ρωσία έχει ήδη αυξήσει τις συναλλαγές της σε άλλα νομίσματα, ιδιαίτερα μετά τα μεγάλα πακέτα κυρώσεων που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, η Κίνα προωθεί τη μεγαλύτερη χρήση του γουάν στο διεθνές εμπόριο, ενώ χώρες των αναδυόμενων οικονομιών συζητούν τρόπους περιορισμού της εξάρτησής τους από το δολάριο. Αν και καμία από αυτές τις κινήσεις δεν απειλεί άμεσα την απόλυτη κυριαρχία του αμερικανικού νομίσματος, στην Ουάσιγκτον υπάρχει ο φόβος ότι μια σταδιακή και μακροχρόνια μετατόπιση θα μπορούσε να περιορίσει την αμερικανική επιρροή στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Οι κυρώσεις ως όπλο που μπορεί να χάσει την αποτελεσματικότητά του

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να εξετάζει μια πιο επιλεκτική και προσεκτική στρατηγική. Αντί να επεκτείνει διαρκώς το καθεστώς κυρώσεων, επιχειρεί σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίσει ή να χαλαρώσει συγκεκριμένα μέτρα, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να τα επαναφέρει όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η λογική αυτής της προσέγγισης είναι ότι οι κυρώσεις πρέπει να παραμένουν ένα αξιόπιστο και ισχυρό διπλωματικό εργαλείο, όχι όμως να χρησιμοποιούνται τόσο συχνά ώστε να χάνουν την αποτρεπτική τους αξία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, όταν οι κυρώσεις μετατρέπονται σε μόνιμη κατάσταση χωρίς σαφή διπλωματική διέξοδο, οι χώρες που βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να δημιουργήσουν παράλληλα οικονομικά δίκτυα, εναλλακτικούς μηχανισμούς πληρωμών και νέες εμπορικές συνεργασίες. Με άλλα λόγια, το οικονομικό όπλο των Ηνωμένων Πολιτειών κινδυνεύει να οδηγήσει τους αντιπάλους τους στη δημιουργία συστημάτων που θα είναι λιγότερο ευάλωτα στην αμερικανική πίεση.

Η ανησυχία αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στην περίπτωση της Ρωσίας, επειδή η Μόσχα έχει ήδη αναπτύξει στενότερους οικονομικούς δεσμούς με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και το Ιράν. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται πλέον χωρίς τη χρήση του δολαρίου, γεγονός που περιορίζει την ικανότητα της Ουάσινγκτον να παρακολουθεί ή να επηρεάζει αυτές τις ροές. Η κυβέρνηση προσπαθεί, επομένως, να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη άσκησης πίεσης προς τη Μόσχα και στην προστασία του μακροπρόθεσμου ρόλου του δολαρίου. Από τη μία πλευρά, δεν θέλει να εγκαταλείψει τις κυρώσεις, καθώς παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα μέσα πίεσης που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς την άμεση χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Οι φόβοι

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η εκτίμηση ότι η αλόγιστη χρήση τους μπορεί να υπονομεύσει σταδιακά το ίδιο το σύστημα που τις καθιστά αποτελεσματικές. Η στάση αυτή δείχνει ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει πλέον το ζήτημα όχι μόνο ως μέρος της πολιτικής απέναντι στη Ρωσία, αλλά και ως μια ευρύτερη στρατηγική μάχη για τη διατήρηση της αμερικανικής οικονομικής κυριαρχίας. Το δολάριο εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό νόμισμα του παγκόσμιου εμπορίου και των διεθνών αποθεματικών. Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να αναγνωρίζει ότι η θέση αυτή δεν πρέπει να θεωρείται απολύτως δεδομένη.

Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ διαμορφώνεται γύρω από μια πιο ευέλικτη χρήση των κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί να διατηρήσει την απειλή νέων μέτρων, να μπορεί να τα χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό χαρτί, αλλά και να έχει τη δυνατότητα να τα χαλαρώνει στο πλαίσιο διπλωματικών συμφωνιών. Στόχος είναι οι κυρώσεις να παραμείνουν ένα αποτελεσματικό μέσο πίεσης και όχι να εξελιχθούν σε παράγοντα που θα επιταχύνει την απομάκρυνση άλλων χωρών από το δολάριο.

Η ανησυχία στην Ουάσιγκτον είναι σαφής: όσο περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν την οικονομική τους ισχύ ως όπλο, τόσο περισσότερο ενδέχεται οι αντίπαλοί τους να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα διεθνές σύστημα στο οποίο αυτή η ισχύς θα είναι λιγότερο αποτελεσματική. Η κυβέρνηση επιχειρεί, λοιπόν, να προστατεύσει ταυτόχρονα δύο στρατηγικούς στόχους: τη δυνατότητα άσκησης πίεσης στη Ρωσία και τη διατήρηση της κυριαρχίας του δολαρίου στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.