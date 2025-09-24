Η Ουάσιγκτον υποδέχεται τον Ερντογάν με αφίσες «καταζητείται» - Χαμός με βανάκι με τον Ιμάμογλου

Επίσημη επίσκεψη στο πλαίσιο της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποιεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ.

Μετά την ομιλία του στον ΟΗΕ το βράδυ της Δευτέρας 22/09 στη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος θα επισκεφθεί τη Ουάσιγκτον όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη 25/09.

Όμως, τις τελευταίες ώρες έχουν κάνει την εμφάνισή τους αφίσες με τη λέξη «καταζητείται» και το πρόσωπο του προέδρου της Τουρκίας σε αρκετές κολώνες γύρω από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αφίσες κολλήθηκαν από άγνωστους.

Στις αφίσες αναφέρεται το τρόπο με τον οποίο η τουρκική κυβέρνηση είχε αντιμετωπίσει τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί σε βάρος διαδηλωτών κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσινγκτον τον Μάιο του 2017.

«Καταζητείται για αρκετά αδικήματα συνωμοσίας, επίθεσης και ξυλοδαρμού κατά ειρηνικών Αμερικανών διαδηλωτών στις 16 Μαΐου 2017 στην Ουάσιγκτον» αναφέρει το κείμενο.

Spotted near the White House.



Turkish dictator Recep Erdogan shouldn’t be welcomed at the White House.



He should be arrested at the airport on September 25th.#ArrestErdogan pic.twitter.com/hVQBDclwHA — ANCA (@ANCA_DC) September 22, 2025

«Μποναμάς» το βανάκι με τον Ιμάμογλου

Πάντως, όσο βρισκόταν στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Τουρκίας, στους δρόμους της αμερικανικής μεγαλούπολης εθεάθη ένα φορτηγάκι το οποίο ήταν «ντυμένο» με φωτάκια led και έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, το πρώτο μήνυμα που εμφανιζόταν στην κινούμενη πινακίδα ήταν «Ελευθερία στον Ιμάμογλου » και δίπλα το πρόσωπο του έκπτωτου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, ηγέτη του CHP και πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν. Στη συνέχεια, η εικόνα άλλαζε και εμφανιζόταν το μήνυμα «Ελευθερία σε όλους τους πολιτικούς κρατουμένους στην Τουρκία».

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου ωστόσο δεν έχει αποσαφινιστεί εάν το περιστατικό συνέβη μπροστά στον Τούρκο πρόεδρο.