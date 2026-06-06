Η Ουκρανία χτύπησε εγκατάσταση πετρελαίου στο Λένινγκραντ, σε απόσταση 1.000 χλμ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν μία αποθήκη κι έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ.



Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε μία άλλη πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας.



Ο κ. Ζελένσκι υποστήριξε ότι τα ουκρανικά drones διένυσαν περίπου 1.000 χιλιόμετρα για να πλήξουν «οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και βάση στην Κροστάνδη», το βασικό ορμητήριο του ρωσικού Στόλου της Βαλτικής.



Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση «δίκαιη απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του, προσθέτοντας ότι επλήγη επίσης αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά.



Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν μία αποθήκη κι έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026

«Καταρρίφθηκαν 140 drones

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν περισσότερα από 140 drones, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση, χωρίς να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ καταγράφηκαν περιορισμένες ζημιές σε κτίρια.



Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντρ Μπέγκλοφ, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς οι αρχές βρίσκονταν σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

Η νέα αυτή κλιμάκωση έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την αντιπαράθεση Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν για το ενδεχόμενο απευθείας διαπραγματεύσεων. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός και συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του, υποστηρίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος».



Η επίθεση σημειώθηκε την τελευταία ημέρα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, της σημαντικότερης οικονομικής διοργάνωσης της Ρωσίας, η οποία φιλοξένησε χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 130 χώρες.