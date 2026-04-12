Η Φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τον Μαγιάρ: Η καρδιά της Ευρώπης χτυπάει πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία

Συγχαρητήριο μήνυμα για την εκλογική νίκη του 45χρονου Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το βράδυ της Κυριακής 12 Απριλίου λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Η κα φον ντερ Λάιεν με ένα σύντομο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο έγραψε τόσο στα ουγγρικά όσο και στα αγγλικά ανέφερε ότι «Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε».

Σε μια δεύτερη ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επέλεγε πάντα την Ουγγαρία. Κάθε χώρα ανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση δυναμώνει».

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Σαρωτική η νίκη Μαγιάρ

Mε καταμετρημένο το 53,45% των ψήφων φέρουν το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza να κερδίζει 136 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (NVI). Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, το κόμμα Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν κερδίζει 56 έδρες. «Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο Πέτερ Μαγιάρ.

Ο Όρμπαν κάλεσε τον Μαγιάρ για να τον συγχαρεί

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο 45χρονος αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Βίκτορ Όρμπαν κάλεσε τον πολιτικό τυ αντίπαλο για να τον συγχαρεί για την εκλογική του νίκη.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν αναγνώρισε την ήττα του με σύντομη ομιλία που εκφώνησε στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών, αν και δεν είναι ακόμα οριστικά, είναι σαφή· για εμάς, είναι οδυνηρά, αλλά αδιαμφισβήτητα. Δεν λάβαμε την ευθύνη ούτε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης, προσθέτοντας ότι «συνεχάρη το κόμμα που νίκησε» και ότι το κόμμα του, το Fidesz, θα υπηρετήσει το έθνος από την αντιπολίτευση.

«Η συμμετοχή ρεκόρ είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας κινητοποίησης εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος και η ψηφοφορία ήταν δημοκρατική», δήλωσε λίγο μετά το κλείσιμο των καλπών στους δημοσιογράφους ο προσωπάρχης του Βίκτορ Όρμπαν. «Χαιρόμαστε που το επόμενο κοινοβούλιο θα έχει αυτή την ισχυρή δημοκρατική εντολή», δήλωσε ο Γκέργκελι Γκούλιας.