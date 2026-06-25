Η «παγίδα της τελειότητας»: Πώς οικονομία και κοινωνική πίεση επηρεάζουν τους νέους

Τα σημερινά παιδιά και οι νέοι μοιάζουν να μεγαλώνουν με μια αίσθηση ότι δεν αρκεί να είναι καλοί· πρέπει να είναι άψογοι. Νέα έρευνα δείχνει ότι η τελειομανία αυξάνεται σταθερά μεταξύ φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σε ορισμένες μορφές της φαίνεται μάλιστα να επιταχύνεται. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πίσω από αυτή την αλλαγή δεν βρίσκονται μόνο τα social media ή η τεχνολογία, αλλά και βαθύτερες οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις.

Η τελειομανία συχνά παρερμηνεύεται ως απλή φιλοδοξία ή ως η επιθυμία κάποιου να πετύχει υψηλές επιδόσεις. Ωστόσο, οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι πρόκειται για κάτι πιο σύνθετο. Δεν αφορά απλώς την προσπάθεια για επιτυχία, αλλά μια μόνιμη αίσθηση ότι τίποτα δεν είναι αρκετά καλό και ότι η προσωπική αξία εξαρτάται αποκλειστικά από την τέλεια απόδοση.

Όταν η επιτυχία μετατρέπεται σε ψυχολογικό βάρος

Οι ειδικοί διακρίνουν δύο βασικές πλευρές της τελειομανίας. Η πρώτη αφορά την εσωτερική πίεση που βάζει κάποιος στον εαυτό του να πετυχαίνει όλο και περισσότερα. Η δεύτερη έχει να κάνει με τον φόβο του λάθους, τη συνεχή αμφιβολία για τον εαυτό και την αίσθηση ότι οι άλλοι περιμένουν αδύνατα πράγματα από εμάς. Αν και οι δύο μορφές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία, η δεύτερη φαίνεται ιδιαίτερα επιβαρυντική. Συνδέεται πιο έντονα με συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και ψυχολογικής πίεσης.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές θέλησαν να καταλάβουν αν η τελειομανία συνεχίζει να αυξάνεται στους νέους ανθρώπους ή αν η τάση αυτή έχει αρχίσει να γίνεται ακόμη πιο έντονη. Για να το εξετάσουν, συγκέντρωσαν δεδομένα από 307 διαφορετικές μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα 35 ετών. Συνολικά αναλύθηκαν στοιχεία από σχεδόν 83.000 φοιτητές στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πληροφορίες κάλυπταν την περίοδο από το 1989 έως το 2024 και βασίζονταν σε καθιερωμένα ψυχολογικά ερωτηματολόγια.

Ποια ήταν τα ευρήματα

Η ανάλυση έδειξε ότι η τελειομανία αυξάνεται συνολικά σε όλες σχεδόν τις μορφές της. Οι νέοι εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση να απαιτούν αψεγάδιαστη απόδοση από τον εαυτό τους, αλλά και μεγαλύτερη ανησυχία για το πώς τους κρίνουν οι άλλοι. Η πιο έντονη μεταβολή όμως καταγράφηκε σε μια συγκεκριμένη μορφή: στην πεποίθηση ότι οι άλλοι είναι που απαιτούν τελειότητα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η τάση αυτή δεν αυξάνεται απλώς σταδιακά αλλά επιταχύνεται, ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και μετά. Παράλληλα, εντοπίστηκε μεγάλη αύξηση σε έναν ακόμη παράγοντα: τον φόβο των λαθών. Πολλοί νέοι φαίνεται να αντιμετωπίζουν ένα μικρό σφάλμα σαν προσωπική αποτυχία συνολικά. Με άλλα λόγια, ένα λάθος δεν θεωρείται απλώς μια κακή στιγμή, αλλά ένδειξη προσωπικής ανεπάρκειας. Οι ερευνητές προσπάθησαν επίσης να καταλάβουν τι μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτές τις αλλαγές. Για τον λόγο αυτό συνέκριναν τα ψυχολογικά δεδομένα με οικονομικούς δείκτες, όπως το εισόδημα ανά κάτοικο και την οικονομική ανισότητα.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Σε περιόδους όπου η οικονομική ανάπτυξη επιβραδυνόταν, οι νέοι έτειναν να πιέζουν περισσότερο τον εαυτό τους για επιτυχία. Όταν οι ευκαιρίες φαίνονταν περιορισμένες, πολλοί ένιωθαν ότι έπρεπε να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο για να ξεχωρίσουν.

Η οικονομική ανισότητα, από την άλλη πλευρά, φάνηκε να συνδέεται κυρίως με τον φόβο της αποτυχίας και της κοινωνικής κρίσης. Όταν το χάσμα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων μεγαλώνει, αυξάνεται και η αίσθηση ότι ένα λάθος μπορεί να κοστίσει περισσότερο. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αυτό ίσως δημιουργεί ένα περιβάλλον συνεχούς εγρήγορσης. Οι νέοι αισθάνονται ότι πρέπει διαρκώς να αποδεικνύουν την αξία τους και να αποφεύγουν κάθε πιθανή αποτυχία.

Δεν φταίνε οι σύγχρονες τεχνολογίες

Ενδιαφέρον είναι ότι τα αποτελέσματα δεν φαίνεται να στηρίζουν πλήρως τη διαδεδομένη άποψη ότι τα κοινωνικά δίκτυα και τα smartphones αποτελούν τη μοναδική εξήγηση για τη σημερινή κρίση ψυχικής υγείας των νέων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η απότομη αύξηση της τελειομανίας άρχισε περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αρκετά χρόνια πριν τα smartphones γίνουν μέρος της καθημερινότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία δεν παίζει κανέναν ρόλο. Ωστόσο, οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές ίσως αποτελούν πιο σημαντικό παράγοντα.

Παρά τη γενική ανησυχία, τα επίπεδα τελειομανίας, αν και αυξάνονται, δεν έχουν φτάσει σε ακραία σημεία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο παρέμβασης, είτε μέσω ψυχολογικής υποστήριξης είτε μέσα από κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που θα μειώσουν την πίεση που βιώνουν οι νεότερες γενιές.