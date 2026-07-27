Η Παγώνη προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο - «Τέλος στο χάος», λέει ο Γεωργιάδης

O υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι η Ματίνα Παγώνη θα είναι η προσωρινή πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μια επιλογή που, όπως τόνισε, έχει να κάνει με το ότι ήρθε πρώτη σε ψήφους.

Ο ίδιος τόνισε, μιλώντας στο OPEN, ότι με αυτήν την ενέργειά του, το υπουργείο αποσκοπεί να βάλει τέλος στο χάος που επικρατεί στον Σύλλογο και να δώσει χρόνο ώστε να διενεργηθούν καθαρές εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινώσει σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 5322/2026, ο οποίος προβλέπει τον διορισμό της με σκοπό τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης.

«Όλη η Διοικούσα Επιτροπή που θα διορίσω αποτελείται μόνο από εκλεγμένους στον ΠΙΣ επί σειρά ετών γιατρών, δηλαδή γιατρούς που συνάδελφοί τους γιατροί εκλέγουν και επανεκλέγουν συνεχώς», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Η κ. Παγώνη, για όσους δεν το ξέρουν, είναι εδώ και πάνω από 15 χρόνια σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες και πρώτη σε ψήφους σε όλη την Ελλάδα. Άρα βάζω πρόεδρο την πρώτη σε ψήφους όλων των γιατρών. Έχω φροντίσει να έχω μέσα απ' όλη την περιφέρεια, δηλαδή από την Αθήνα, από τον Πειραιά, από τη Θεσσαλονίκη. Όλοι είναι εκλεγμένοι. Δεν έχω βάλει ούτε έναν μη εκλεγμένο. Η εντολή είναι από τον νομοθέτη να «τρέξουν» τον Ιατρικό Σύλλογο για να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερο ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές», τόνισε ο υπουργός.

Οι αντιδράσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Ο ΠΙΣ υποστηρίζει ότι η δυνατότητα διορισμού διοίκησης από τον υπουργό Υγείας πλήττει το αυτοδιοίκητο του ανώτατου θεσμικού οργάνου των γιατρών και έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, μετά τις αντιδράσεις των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, εκφράστηκαν επιφυλάξεις και από ευρωπαϊκούς ιατρικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η CPME, η CEOM και η UEMS, οι οποίοι, όπως αναφέρει ο ΠΙΣ, απέστειλαν επιστολές προς το υπουργείο Υγείας εκφράζοντας προβληματισμό για τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ακόμη ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εκλογικές διαδικασίες στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους και ότι επίκειται η ανάδειξη νέας εκλεγμένης διοίκησης του ΠΙΣ, εκτιμώντας πως ο διορισμός προσωρινής επιτροπής δεν δικαιολογείται.

Παράλληλα, επικαλείται την υπ' αριθμ. 11/2026 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι αυτή επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του ΠΙΣ με προηγούμενη δικαστική απόφαση και, κατά την άποψή του, δεν αφήνει περιθώριο για διορισμό νέας διοίκησης.

Ο ΠΙΣ προαναγγέλλει ότι οι ελληνικοί Ιατρικοί Σύλλογοι και οι ευρωπαϊκές ιατρικές οργανώσεις θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο μέσο στην εφαρμογή της νέας διάταξης.