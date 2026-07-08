Η παιδική κακοποίηση αφήνει «ουλές» στον εγκέφαλο για δεκαετίες και τώρα ξέρουμε πώς

Μπορούν οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας να αφήσουν αποτύπωμα στον εγκέφαλο που να παραμένει ενεργό ακόμη και δεκαετίες αργότερα; Μια νέα μεγάλη μελέτη έρχεται να ενισχύσει την ιδέα ότι οι ψυχικές «ουλές» δεν είναι απλώς μεταφορική έκφραση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κακοποίηση στην παιδική και εφηβική ηλικία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα συναισθήματα στην ενήλικη ζωή, ενώ το χρονικό σημείο στο οποίο συνέβη η τραυματική εμπειρία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Molecular Psychiatry, εξέτασε περισσότερους από 600 ενήλικες και κατέληξε σε ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα: ο εγκέφαλος δεν επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις τραυματικές εμπειρίες. Το πότε συνέβη η κακοποίηση ίσως είναι εξίσου σημαντικό με το ίδιο το γεγονός.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι οι δύσκολες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης, αγχωδών διαταραχών και διαταραχών που σχετίζονται με το στρες αργότερα στη ζωή. Ωστόσο, παρέμενε λιγότερο ξεκάθαρο πώς ακριβώς αυτές οι εμπειρίες επηρεάζουν τους μηχανισμούς του εγκεφάλου που σχετίζονται με τα συναισθήματα.

Η ηλικία της τραυματικής εμπειρίας φαίνεται να κάνει τη διαφορά

Για να διερευνήσουν το ζήτημα, οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 635 ενήλικες ηλικίας 18 έως 65 ετών. Στο δείγμα υπήρχαν άτομα με κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και μετατραυματικό στρες, αλλά και άνθρωποι χωρίς ψυχιατρικό ιστορικό. Από αυτούς, οι 236 είχαν αναφέρει ότι είχαν βιώσει συναισθηματική, σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση πριν από τα 18 χρόνια τους.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, μια τεχνική που επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν ποιες περιοχές του εγκεφάλου γίνονται περισσότερο ενεργές κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, παρακολουθούσαν φωτογραφίες ανθρώπινων προσώπων που εξέφραζαν διαφορετικά συναισθήματα, όπως φόβο, θυμό, λύπη, αηδία, χαρά ή ουδέτερη έκφραση.

Τι αποκάλυψαν οι εγκεφαλικές σαρώσεις εκατοντάδων ενηλίκων

Το ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι οι εικόνες παρουσιάζονταν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στη μία περίπτωση οι συμμετέχοντες μπορούσαν να αντιληφθούν συνειδητά το πρόσωπο που έβλεπαν. Στην άλλη, οι εικόνες εμφανίζονταν τόσο γρήγορα ώστε ο εγκέφαλος τις επεξεργαζόταν χωρίς να υπάρχει συνειδητή αντίληψη. Αυτό επέτρεψε στους επιστήμονες να εξετάσουν όχι μόνο τις συνειδητές αντιδράσεις στα συναισθήματα, αλλά και τις πιο αυτόματες, σχεδόν «ενστικτώδεις» αποκρίσεις του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μοτίβο: άτομα που είχαν υποστεί κακοποίηση πριν από την ηλικία των 13 ετών εμφάνιζαν αυξημένη δραστηριότητα στον ιππόκαμπο, όταν ο εγκέφαλός τους επεξεργαζόταν αρνητικά συναισθήματα χωρίς συνειδητή αντίληψη.

Ο ιππόκαμπος είναι μια περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται στενά με τη μνήμη και τη σύνδεση εμπειριών με συναισθηματικό περιεχόμενο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι πρώιμες τραυματικές εμπειρίες ίσως «κωδικοποιούνται» βαθιά στον εγκέφαλο και αργότερα ενεργοποιούνται αυτόματα όταν εμφανίζονται αρνητικά ερεθίσματα, ακόμη κι αν το άτομο δεν τα αντιλαμβάνεται συνειδητά. Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος ίσως συνεχίζει να αντιδρά σε σήματα κινδύνου που θυμίζουν παλαιότερες εμπειρίες, ακόμη κι αν το άτομο δεν συνειδητοποιεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Αντίθετα, σε όσους είχαν υποστεί κακοποίηση κατά την εφηβεία – μεταξύ 13 και 18 ετών – οι ερευνητές παρατήρησαν αυξημένη δραστηριότητα σε μια διαφορετική περιοχή: την αμυγδαλή. Η αμυγδαλή θεωρείται το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του εγκεφάλου. Συμμετέχει στην αναγνώριση συναισθημάτων και κυρίως στον εντοπισμό πιθανών απειλών. Στα άτομα που είχαν βιώσει τραυματικές εμπειρίες στην εφηβεία, η περιοχή αυτή εμφάνιζε αυξημένη ενεργοποίηση σχεδόν σε όλα τα συναισθήματα – όχι μόνο στα αρνητικά, αλλά ακόμη και σε χαρούμενα ή ουδέτερα πρόσωπα.

Γιατί ο εγκέφαλος ίσως παραμένει σε κατάσταση συναγερμού

Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ότι ο εγκέφαλος παραμένει σε μια κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πιθανότατα, εκτιμούν οι ερευνητές, επειδή δημιουργείται μια μόνιμη τάση υπεραντίδρασης απέναντι σε συναισθηματικά ερεθίσματα. Το σημαντικό ήταν ότι αυτές οι διαφορές δεν φαίνεται να εξηγούνται απλώς από τα σημερινά συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης των συμμετεχόντων. Οι αλλαγές στον εγκέφαλο παρέμεναν ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τα επίπεδα στρες, άγχους και κατάθλιψης. Με άλλα λόγια, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι αλλαγές αυτές μπορεί να αποτελούν ένα βαθύτερο «νευρολογικό αποτύπωμα» της πρώιμης τραυματικής εμπειρίας και όχι απλώς συνέπεια μιας ψυχικής διαταραχής που εμφανίστηκε αργότερα.

Η μελέτη προσφέρει ένα ακόμη στοιχείο σε μια εικόνα που γίνεται όλο και πιο καθαρή: οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων της ζωής δεν εξαφανίζονται απλώς με το πέρασμα του χρόνου. Μπορεί να συνεχίσουν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται τον κόσμο, ακόμη και πολλές δεκαετίες αργότερα.