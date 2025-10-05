Η Πάμελα Άντερσον έκανε τη μεγαλύτερη αλλαγή στην εμφάνισή της εδώ και χρόνια -Το νέο λουκ της

Η Πάμελα Άντερσον γύρισε σελίδα στην εικόνα της και άφησε πίσω της το εμβληματικό ξανθό που τη σημάδεψε για δεκαετίες.



Η 58χρονη σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε στο Παρίσι με κοντό, χαλκοκόκκινο μαλλί και τρία διαφορετικά στιλ που απέδειξαν ότι δεν φοβάται τις αλλαγές.



Με το νέο της look να θυμίζει κάτι από τη διαχρονική λάμψη της Μέριλιν Μονρόε, η Καναδή ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα στη γαλλική πρωτεύουσα, αποδεικνύοντας ότι η Πάμελα ξέρει πάντα πώς να κάνει μια επανεμφάνιση αξέχαστη.

Διαβάστε περισσότερα για το νέο loοκ της Πάμελας Άντερσον