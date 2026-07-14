Η Παπαρίζου συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους: διέκοψε συναυλία για θαυμάστρια που ξεπέρασε πρόβλημα υγείας

Η Έλενα Παπαρίζου διέκοψε μία από τις συναυλίες της καλοκαιρινής της περιοδείας όταν αντίκρισε μια μικρή θαυμάστριά της που γνώριζε ότι είχε παλέψει με ένα σοβαρό θέμα υγείας, τα είχε καταφέρει, είχε σταθεί και πάλι στα πόδια της και βρισκόταν στο κοινό για να απολαύσει την αγαπημένη της τραγουδίστρια.

Η Παπαρίζου σταμάτησε να τραγουδάει, άρχισε να μοιράζεται με όλο τον κόσμο που παρακολουθούσε την ιστορία της μικρής Δήμητρας και κατέβηκε από τη σκηνή για να τη συναντήσει. «Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργεία για να ανέβει από την καρέκλα. Μπράβο Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Το ξέρεις αυτό ε; Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ’ αγαπώ πολύ».

Η μικρή Δήμητρα της είχε φτιάξει ένα πανό που έλεγε: «Έλενά μου, είσαι το φως που ενώνει τις ψυχές μας» και έπειτα είπε στην τραγουδίστρια: «Είσαι η δύναμή μου». Συγκινημένη η Παπαρίζου πρόσθεσε: «Είμαι εγώ; Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη. Εσύ είσαι για πολλά άλλα παιδιά. Να το ξέρεις αυτό, Δήμητρά μου» και ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα…